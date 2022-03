Plastino: «Lukaku torna all’Inter? Lo vedo bene! Marotta sa come fare»

Plastino promuove il ritorno all’Inter di Lukaku, viste le difficoltà societarie del Chelsea causa Abramovich. Il giornalista, da Microfono Aperto su Radio Sportiva, vede Marotta come l’uomo chiave per riportarlo a Milano a prezzo di saldo.

ANDATA E RITORNO? – Michele Plastino dà possibilità al ritorno di Romelu Lukaku all’Inter, dopo l’addio dell’estate scorsa per tornare al Chelsea: «Fa parte di questo calcio. Lo vedo bene perché Lukaku è fortissimo, quindi da questo punto di vista lo vedo bene. Però pensate com’è la vita: Lukaku va via, gliene hanno dette di tutti i colori, adesso invece succede di tutto al Chelsea per la Russia eccetera e si può presentare una ghiotta occasione anche di carattere economico. Bisogna vedere come si sviluppa la questione, ma sono tranquillo perché c’è Giuseppe Marotta che è un grande dirigente e sa come fare».