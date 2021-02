Plastino: Â«Lukaku o Ibrahimovic? Oggi dico Zlatan per un motivoÂ»

Plastino: «Lukaku o Ibrahimovic? Oggi dico Zlatan per un motivo»

Michele Plastino

Michele Plastino ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, rispettivamente attaccanti di Inter e Milan, oggi in campo per il Derby

ATTACCANTI – Queste le parole di Michele Plastino, ai microfoni di “Sky Sport 24”, in vista del Derby Milan-Inter, in programma oggi pomeriggio. «Chi sceglierei tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic? Non me ne vogliano gli interisti, ma oggi Ibrahimovic può dire la sua. Il Milan attraversa un periodo particolare ma Stefano Pioli ha una forza psicologica di coesione con il gruppo squadra che potrebbe essere decisivo e dare problemi all’Inter. Sarà una partita bellissima e non sarà semplice per i nerazzurri, Zlatan oggi più che mai dovrà fare da chioccia per tutta la squadra ed è per questo motivo che dico lui».