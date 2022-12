Plastino: «Juventus, nei 9 scudetti di fila Inter e Milan c’erano ma erano più scarse!»

Michele Plastino, Direttore di Radio Sportiva, nel corso di “Microfono Aperto” ha parlato dei nove scudetti vinti di fila dalla Juventus e rispondendo alla chiamata di un tifoso ha parlato di Inter e Milan.

SCUDETTI DI FILA – Plastino parla così dei nove scudetto di fila vinti dalla Juventus facendo riferimento a Inter e Milan: «Nei nove anni di scudetti della Juventus non c’erano Inter e Milan? Quando si dice una cosa del genere però bisogna anche dire che non c’erano perché la Juventus era nettamente più forte. Se non ci fosse stata, una di queste due avrebbe vinto. In quel momento la Juventus era una squadra molto forte, poi lasciamo perdere che in Europa questo non si è mai manifestato ma in Italia era in quel momento la più forte».