Plastino: «Juventus-Inter, partita da dentro o fuori. Pari inutile»

L’Inter è pronta ad affrontare la Juventus questa sera alle 20:45. I nerazzurri devono vincere per tenere aperto il sogno scudetto e la sfida non è di certo facile. Intervenuto a Sunday Morning su Sky Sport, Michele Plastino fa il punto sul big-match.

DECISIVA – L’Inter ieri è volata a Torino per affrontare la Juventus di Massimiliano Allegri. Una sfida decisiva per la squadra di Simone Inzaghi che vuole tenere aperto il sogno scudetto. In merito a questo big-match ha parlato Michele Plastino, giornalista, durante Sunday Morning. «Chi perde è fuori, soprattutto la Juventus. L’Inter, vista anche la partita in meno è più attaccata al treno scudetto. Una volta si diceva che il pareggio andava bene a tutti e due quando la vittoria valeva due punti ma ora non servirebbe a nessuno dei due. Juventus-Inter è una partita da dentro-fuori. Atalanta-Napoli? Molto importante per i partenopei perché vincendo a Bergamo si candiderebbe al titolo fortemente. Secondo me sarà una gran bella lotta fino alla fine tra queste tre».