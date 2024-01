Plastino: «Pareggio Juventus, ci sono anche meriti avversari»

Michele Plastino, Direttore di Radio Sportiva, ha parlato della Juventus che ha pareggiato contro l’Empoli perdendo così l’occasione di andare momentaneamente a +4 sull’Inter.

BATTUTA DI ARRESTO – Queste le parole di Michele Plastino, Direttore di Radio Sportiva, su Sky Sport 24. «La Juventus ieri ha perso una bella occasione, in vista soprattutto di quello che succederà domenica prossima quando ci sarà il grande scontro al vertice con l’Inter? Chiaramente non ci aspettavamo, nessuno, questo, anche se io ricordo che a volte le battute di arresto anche delle grandi squadre sono anche meriti degli avversari. Faccio l’esempio anche dell’Empoli che è guidato da Nicola, un allenatore che io ho sempre seguito con molta simpatia, uno che ha avuto anche delle sofferenze particolari nella vita e che ha riversato sempre nella sua forza la sua determinazione nelle squadre che ha allenato e mi piacerebbe una volta anche allenare una formazione importante. Però voglio dire, a volte non c’è solo la sottovalutazione della grande squadra, ma anche il merito delle altre squadre. È successo varie volte: anche ieri erano rimasti male i tifosi del Milan che ho sentito a lungo in radio ieri sera. Ma, voglio dire, anche lì c’è una signora Bologna diretta benissimo da Thiago Motta, per cui i meriti sono anche delle altre squadre. Per cui, essendo un campionato molto più equilibrato dello scorso anno, anche se l’Inter è stata la squadra, direi, meno con personalità plurima. Le altre squadre avevano subito alti e bassi, però è un campionato più equilibrato. Lo scorso anno il Napoli l’aveva completamente dominato, per cui io credo che sia da questo punto di vista pure più avvincente. Le battute di arresto fanno rendere a volte più significativo e più emozionante un campionato. E poi ripeto, i meriti anche delle altre squadre vanno, a mio avviso, sottolineate».