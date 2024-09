Plastino: «Inzaghi? Facile definirlo il migliore! Occhio a un altro»

Negli ultimi anni nessuno ha vinto più di Inzaghi in Italia, per quanto riguarda gli allenatori. Plastino, intervenuto oggi pomeriggio nella trasmissione Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha una sua idea su come valutare i tecnici di Serie A.

AI VERTICI – Una Serie A, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. È il palmarès di Simone Inzaghi da allenatore dell’Inter, che (per quanto riguarda la sua esperienza in panchina) va arricchito con un’altra coppa e altre due Supercoppe ottenute alla Lazio. Dal 2021, quando è arrivato a Milano, nessuno fra i tecnici che si sono messi all’opera in Italia è riuscito a vincere così tanto. E ora punta a ripetersi anche in questa stagione, dove ci saranno cinque competizioni contando anche il Mondiale per Club in programma fra giugno e luglio del 2025.

Inzaghi fra i migliori allenatori in Serie A: Plastino dà la sua valutazione

COME GIUDICARLO – Nel suo intervento odierno a Radio Sportiva, il direttore dell’emittente Michele Plastino ha ricevuto una domanda su quale sia per lui il miglior allenatore che c’è oggi in Serie A. Ecco come ha risposto: «Dipende, siamo sempre lì. Vediamo i risultati, vediamo la qualità del gioco: è difficile dare una valutazione oggi. È chiaro che Antonio Conte ha vinto tantissimo ed è facile dire lui, Inzaghi sta vincendo tanto in questo momento ed è facile dirlo. Però ci sono allenatori che hanno fatto molto bene con varie squadre come Thiago Motta, poi sapete che io ho un debole per Vincenzo Italiano».