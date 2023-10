Plastino: «Inter in grado di lottare per il titolo. Ricordiamoci una cosa»

Nel suo intervento per Radio Sportiva, il giornalista Michele Plastino ha brevemente commentato le possibilità dell’Inter di poter lottare per lo scudetto fino alla fine. Considerando anche la campagna acquisti estiva.

LOTTA SCUDETTO – Michele Plastino non ha alcun dubbio sulle possibilità dell’Inter di giocarsela fino a fine stagione per il campionato: «Penso che sia in grado di competere per lo scudetto. A volte le campagne acquisti si fanno in maniera sobria. Ricordiamo che l’Inter ha anche uno dei migliori Direttori Sportivi in Europa. Perché pensare che non possa lottare per il titolo?».