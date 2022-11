Plastino: «Inter-Thuram, zero necessità! Delusione Correa? No perché…»

Plastino commenta le ultime voci di mercato sull’Inter e i pochi risultati ottenuti da Correa con la maglia nerazzurra. Il direttore di Radio Sportiva, poi, dice la sua sulla famosa alternanza di Onana e Handanovic tra i pali. Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”.

ASPETTATIVE – Michele Plastino dice la sua sulle ultime voci di mercato che stanno circolando sull’Inter. Nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, il direttore di Radio Sportiva afferma: «Marcus Thuram (vedi articolo) in nerazzurro? Non credo ci sia la necessità di aumentare il numero degli attaccanti dell’Inter. Però, se ne arriva uno in più, non guasta mai. Joaquin Correa è un ottimo giocatore. Bisogna capire quali aspettative c’erano su di lui. Simone Inzaghi lo ha sempre stimato e considerato un giocatore che poteva contare di più quando la partita dell’Inter volgeva in un certo modo. Anche quando era alla Lazio non era giocatore su cui puntava nella rosa degli undici in ogni partita. Quindi non parlerei neanche di delusione. Con André Onana in campo dall’inizio della stagione, al posto di Samir Handanovic, l’Inter avrebbe potuto avere punti in più? Quando le cose vanno in un certo modo c’è sempre l’altra faccia che si può vedere. Però, una cosa del genere non si può dire e non si può prevedere». Questo il pensiero espresso da Plastino, sulle frequenze di Radio Sportiva, sul lavoro di Correa e sui portieri dell’Inter.