Plastino: «Inter, stesso livello dell’anno scorso! Cambi di Inzaghi…»

Plastino ha parlato dell’Inter, che oggi pomeriggio ha pareggiato per 2-2 contro il Bologna. Nel mirino anche Simone Inzaghi e i suoi cambi

STESSO LIVELLO − Michele Plastino a Radio Sportiva sulla squadra di Inzaghi: «Cambi Inter? Io purtroppo sono ripetitivo, ma dico sempre: stiamo parlando di Inzaghi che è un allenatore affermato, lui capta la situazione meglio di noi. Sa come sta il suo giocatore, come stanno in panchina i suoi giocatori. Quindi farà sempre le sue valutazioni. L’Inter è una squadra molto forte, ma non è predestinata a dominare il campionato, come non lo è nessuna quest’anno. Per me però è a livello dello scorso anno, con un Lautaro Martinez che ha già fatto 100mila gol già».