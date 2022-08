Plastino: «Inter? Squadra non forte ma fortissima! Mercato? Aspettiamo»

L’Inter ha fatto il suo mercato nel mese di giugno per poi lasciare andare Dybala e soprattutto Bremer. Secondo Michele Plastino, qualcosa ancora il club nerazzurro potrebbe fare. Di seguito le sue dichiarazioni a Radio Sportiva.

ATTESA – L’Inter a giugno si è rinforzata in primis con Romelu Lukaku e poi con colpi sia in prospettiva che di esperienza. Secondo Michele Plastino, la squadra è già molto forte: «Mercato? Comunque sia bisogna aspettare, ho sempre avuto fiducia in Giuseppe Marotta e a me sembra che sia già una squadra non forte ma fortissima. Difficile prendere qualcosa per migliorare, casomai per aggiungere».