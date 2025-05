Plastino: «Inter e Napoli, un punto non è poco. Il vantaggio mentale è di…»

L’Inter si gioca tutto nelle ultime due giornate di campionato. Michele Plastino, a Radio Sportiva, esprime la sua idea in merito al finale di stagione che aspetta sia l’Inter che il Napoli.

DIFFICOLTÀ – L’Inter e il Napoli sono coinvolte in un testa a testa pieno di scintille e colpi di scena fino all’ultima giornata. Michele Plastino sottolinea che, come per l’Inter, sono previste difficoltà anche per il Napoli: «Come si fa a dire con certezza, che dopo Genoa, il Napoli ha praticamente perso lo scudetto. Io non la penso così. Non me ne vogliano i tifosi dell’Inter. Il Napoli è ancora padrone del proprio destino avendo un punto di vantaggio. È chiaro che la partita di Parma è una partita piena di difficoltà. Però una squadra come il Napoli, con un allenatore così esperto e con una squadra buona, che fino ad ora ha condotto il campionato alla grande, non vedo perché debba prevedere una sconfitta contro i crociati. A Parma il Napoli deve andare per vincere perché è nelle sue possibilità. Il vantaggio che il Napoli ha ci fa dire che i partenopei sono padroni del proprio destino, anche con un solo punto di vantaggio».

L’Inter proverà a dare il massimo per mettere pressione al Napoli

SOFFRIRE – L’Inter perdendo preziosi punti contro Fiorentina, Bologna e Roma è costretta ad inseguire il sogno chiamato scudetto. Il giornalista Plastino prosegue la sua analisi soffermandosi sulla squadra nerazzurra: «Sono dell’idea che anche l’Inter debba soffrire. Per questo vedo ancora il Napoli favorito, perché loro hanno un punto di più che non è poco di questi tempi. Anche i nerazzurri hanno le loro difficoltà, la Lazio lotterà, il Como è una bellissima squadra. Quindi entrambe le squadre vivranno un finale di stagione complesso e complicato. Il Napoli però ha questo famoso punto di vantaggio che in questo momento contraddistingue anche la situazione psicologica dei giocatori».