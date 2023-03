Plastino: «Inter, se la difesa avesse fatto il suo niente polemiche»

Inevitabile continuare a parlare del gol irregolare che ha permesso alla Juventus di vincere contro l’Inter. Michele Plastino, sulle frequenze di Radio Sportiva, ha spiegato come le polemiche sarebbero potute essere spente se la difesa avesse chiuso sul tiro di Kostic. Per poi commentare la prestazione di Brozovic.

POLEMICHE – Michele Plastino ha parlato così non solo dell’errore arbitrale in Inter-Juventus, ma anche sulla prestazione di Marcelo Brozovic: «Se la difesa avesse fatto il suo non saremmo qui a parlare di quell’errore dell’arbitro. Io a centrocampo uno come Brozovic lo vorrei sempre avere, non credo che il centrocampo dell’Inter sia più funzionale senza di lui».