Plastino duro: «Inter consapevole, forse troppo. Poi diventa presunzione»

Plastino giornalista radiofonico e Direttore di Radio Sportiva, in un suo intervento video con gli studi di Sky Sport, commenta duramente l’atteggiamento dell’Inter contro il Milan.

DOPO LA FINALE – Michele Plastino ha commentato così la prestazione del Milan in finale di Supercoppa Italiana e l’atteggiamento dell’Inter: «Conceicao ha ridato vigore al Milan, fa parte di quella categoria di allenatori, come tra l’altro anche Inzaghi, che lavorano sulla testa dei giocatori. Ha dimostrato di essere entrato subito in questa parte, perché vero che Leao ha fatto la differenza, ma serve capire come li ha recuperati e contro l’Inter lo abbiamo visto. Inzaghi che aveva lavorato tantissimo nella testa per dare consapevolezza della forza alla squadra, ma dall’eccessiva consapevolezza a presunzione il passo è breve! Da questo punto di vista ogni tanto questo si paga».