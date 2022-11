Plastino sull’Inter: «Capire cosa c’è nella testa del gruppo. Inzaghi sa farlo!»

Plastino cerca di individuare l’origine dei problemi dell’Inter, dopo la battuta d’arresto contro la Juventus. Secondo il giornalista Inzaghi sarebbe in grado di fronteggiare il blocco psicologico dei giocatori. Di seguito le dichiarazioni del direttore di Radio Sportiva intervenuto nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”.

FORZA PSICOLOGICA – Michele Plastino fa il punto della situazione sull’Inter, alla luce della dura sconfitta contro la Juventus. In merito alle difficoltà nerazzurre, il direttore di Radio Sportiva dichiara: «Perché l’Inter subisce così tanti gol in trasferta (vedi focus)? Non lo so, se lo sapessi chiamerei il mio amico Simone Inzaghi per dirglielo. Il problema non è mentale secondo me, perché l’Inter quando vuole trova la forza psicologica. E l’ha fatto in partite importanti, come a Barcellona. Il calcio è fatto di tanti fattori importanti. Bisognerebbe capire cosa c’è nella testa del gruppo. Inzaghi in questo è bravo, è attento alla parte psicologica. A volte capita la giornata storta contro una squadra che, invece, è nel suo giorno migliore». Così Plastino, nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto” descrive il momento dell’Inter.