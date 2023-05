Plastino: «Inter, in finale cambierei modulo! Dentro il tridente»

Il direttore di Radio Sportiva Michele Plastino ha espresso la sua preferenza riguardo al possibile attacco dell’Inter per la finale di Champions League contro il Manchester City.

TRIDENTE – Michele Plastino ha espresso in questi termini la sua preferenza per l’attacco dell’Inter contro il Manchester City: «Giocherei con tutti e tre gli attaccanti in una sorta di 4-3-1-2. Il Manchester City non si aspetta un’Inter aggressiva. Questi tre potrebbero infastidire qualsiasi difesa al mondo. Me la giocherei con tutte le carte migliori, specialmente in attacco».