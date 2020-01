Plastino: “Inter anti Juventus piÃ¹ accreditata! Godin? Io sono di un’idea”

Plastino: “Inter anti Juventus più accreditata! Godin? Io sono di un’idea”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, il giornalista Michele Plastino ha parlato dell’Inter nell’ottica della sfida scudetto contro la Juventus e del difensore nerazzurro Diego Godin

LOTTA SCUDETTO – Queste le parole del giornalista Michele Plastino partendo dall’Inter come possibile anti Juventus: «Questa squadra è oggi la principale antagonista della Juve. Conte ha fatto un grande lavoro: Sensi e Barella hanno giocato meno causa infortuni e ci sono tanti giocatori validi. Ad oggi è la rivale più accreditata, qualità di gioco della Lazio a parte…».

GODIN – Infine Plastino su Diego Godin: «Effettivamente finora non ha entusiasmato, ma ha una sua storia importante. Lo ritenevo un giocatore guida per l’Inter, ma esistono anche i periodi no e ci sta. Sono dell’idea che vada solo aspettato, è un grandissimo difensore».