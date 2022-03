Plastino: «Gestione Lautaro Martinez? Fiducia in Inzaghi. Due i problemi»

Lautaro Martinez nel 2022 ha segnato più gol con l’Argentina, due in altrettante partite, che con l’Inter, appena uno. Plastino, durante Microfono Aperto su Radio Sportiva, prova a capire quale sia la soluzione migliore per Inzaghi sul Toro.

CRISI DA GESTIRE – Lautaro Martinez è in un momento di pesante involuzione e c’è chi invoca la panchina per lui, già da stasera in Inter-Salernitana. Per Michele Plastino sono due i problemi: «Un po’ è stato sopravvalutato, adesso è in una fase critica. Sono tutte e due le cose. Qual è la soluzione migliore per gestirlo? Dico la verità: non ci si può mai sostituire a un allenatore che vive tutti i giorni coi giocatori. È Simone Inzaghi, che valuta molto psicologicamente la squadra e cura molto il rapporto coi giocatori, a sapere se Lautaro Martinez tenuto fuori cerca la rivalsa o si perde. Io avrei fiducia in Inzaghi in questo».