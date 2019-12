Plastino: “Fonseca nuovo Mourinho! Lukaku-Icardi? Ho cambiato idea”

Meglio Lukaku o Icardi? Questo lungo quesito ci ha accompagnato negli ultimi mesi e lo farà ancora (QUI l’editoriale a riguardo di Bruno Longhi). Sui due ha parlato anche Michele Plastino a “Radio Sportiva”

PARAGONE – «Molti, tra cui io, pensavano che Icardi fosse più forte di Lukaku. Siamo stati smentiti. In coppia però sarebbero devastanti. L’ideale sarebbe quello di farli giocare insieme».

DOPPIA RIVALE – Michele Plastino, noto giornalista ha poi parlato dei rivali dei nerazzurri per lo Scudetto e dell’allenatore della Roma, Paulo Fonseca: «Sarri? Non credo sia una questione di giocatori adatti al gioco. Non è ancora scattata la scintilla, soprattutto in certe regole con i senatori. Allegri è stato criticato ma la scintilla ce l’aveva. Fonseca è un grande allenatore, per me è il nuovo Mourinho e la Roma ha tutte le carte per poter vincere l’Europa League».