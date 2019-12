Plastino: “Esposito possibile futuro campione, pochi come lui! Il rigore…”

Sebastiano Esposito sta vivendo un vero e proprio momento magico all’Inter, dopo l’esordio in UEFA Champions League è arrivato anche il debutto, dal primo minuto e con gol in Serie A. Di lui ha parlato il giornalista Michele Plastino ospite su “Sky Sport”.

FUTURO CAMPIONE – Sebastiano Esposito secondo Michele Plastino potrebbe diventare un futuro campione, e lo ha dimostrato anche in occasione del calcio di rigore segnato a San Siro nel corso di Inter-Genoa: «Sebastiano Esposito? I giovani forti a quell’età in genere sono centrocampisti, come punta meno. Lui ha fatto gol su calcio di rigore. Ieri pensando all’Inghilterra, che non riusciva a segnare su rigore, si avvalse di una psicologa per far segnare i calci di rigore ai giocatori affermati. Esposito nonostante l’emozione al momento che gli ha dato il pallone Lukaku, il rigore lo ha battuto in maniera perfetta. Farei una scommessina su di lui».