Plastino: “Eriksen? Alza il tasso tecnico. Conte? Ciclo all’Inter sarÃ  breve”

Plastino: “Eriksen? Alza il tasso tecnico. Conte? Ciclo all’Inter sarà breve”

Michele Plastino, noto giornalista, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva”, ha parlato di Eriksen e di Antonio Conte, tecnico dell’Inter.

CICLO BREVE – Secondo Michele Plastino l’acquisto di Christian Eriksen alza il tasso tecnico del centrocampo dell’Inter. È convinto, inoltre, che il ciclo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra sarà breve: «Eriksen? Giocatori così, che giocano trequartisti, possono essere utilizzati benissimo come mezzali nel 3-5-2. Non lo ritengo assolutamente un acquisto sbagliato, era quello che voleva l’allenatore per alzare il tasso tecnico dell’Inter. Conte? Il ciclo l’ha fatto nella Juventus, oggi tende ad essere un tecnico che cerca il cambiamento. Credo che per sua scelta professionale le parentesi di lavoro non siano troppo lunghe».