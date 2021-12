Plastino: «Dzeko? Risposta da signore ai fischi. Dimostrata sensibilità»

Michele Plastino, giornalista, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato dell’Inter reduce dalla vittoria sul campo della Roma. In particolare, il focus è su Dzeko e sul trattamento ricevuto dai tifosi giallorossi

RISPOSTA – Queste le parole di Michele Plastino: «Si parla spesso di rapporto fra idoli e quelli che diventano ex idoli. A Dzeko gli hanno dipinto questa fama di persona che voleva andare via da Roma. Ma non è vero. Il bosniaco ieri ha dimostrato una grandissima sensibilità, quando ha segnato ho apprezzato la sua non-esultanza. Una risposta di signorilità. Il pubblico della Roma si è riscattato nel finale. I tifosi dell’Inter con Mourinho saranno legati per sempre, sono grati per un periodo storico, ben più di Herrera».