Plastino: «Correa ha trovato una dimostrazione all’Inter. Ora più tranquillo»

Correa si è inserito al meglio all’Inter, trovando la decisiva doppietta col Verona dieci giorni fa valsa la vittoria per 1-3. Dell’ingresso del Tucu ne ha parlato il giornalista Michele Plastino a “Radio Sportiva“.

MINUTAGGIO AMPIO – Michele Plastino fa notare un cambio fra la Lazio e l’Inter: «Molti dimenticano che Joaquin Correa non gioca sempre. Quando un giocatore molto bravo come lui non gioca sempre ha questa ansia da prestazione, per quello che riguarda il gol: sa che deve dimostrare sempre qualcosa per essere in squadra la partita dopo. Questo, da un punto di vista psicologico, è molto importante e nuoce al giocatore. Adesso ha trovato in Simone Inzaghi all’Inter qualcuno che ha dimostrato, coi fatti, di dargli fiducia: l’aveva dimostrato meno alla Lazio, ma ora si sente più tranquillo. Correa è un grande giocatore, se troverà la continuità come penso darà un’impronta decisiva a questa Inter rimodellata da quel grande dirigente sportivo che è Giuseppe Marotta. L’avevo detto dal primo minuto, di aspettare a dare un giudizio sulla cessione di Romelu Lukaku per vedere cosa avrebbe fatto».