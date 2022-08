Plastino: «Con Acerbi l’Inter acquista un grande uomo! E sarà spesso titolare»

Plastino è un estimatore di Acerbi e non ha dubbi sul fatto che, in caso di arrivo all’Inter, riuscirà a imporsi come titolare. Il giornalista indica anche delle doti umane da parte del difensore in uscita dalla Lazio: queste le sue parole a Microfono Aperto su Radio Sportiva.

ACQUISTO PROMOSSO – La situazione dell’Inter in difesa è racchiusa a due-tre nomi (vedi articolo). Michele Plastino si sofferma su uno di questi: «Le critiche dei tifosi? Che Andrea Ranocchia sia uno straordinario professionista non c’è dubbio, che sia legato all’Inter anche. Ma, e ho avuto modo di dirlo varie volte, con Francesco Acerbi l’Inter acquista un grande uomo e un altro grande professionista. E poi ritengo che Acerbi farà tante partite da titolare. Poi vedremo».