Plastino: «Chi prende Acerbi fa un affare! Grande uomo e professionista»

Acerbi è molto vicino all’Inter che ha intenzione di puntare su di lui per sostituire Ranocchia. Il giornalista Plastino, intervenuto a Radio Sportiva, parla del difensore della Lazio, tessendone le lodi professionali e umane.

RINFORZO DI PESO – Francesco Acerbi convince l’Inter e Simone Inzaghi: molto probabilmente sarà lui il dopo Andrea Ranocchia. Secondo Michele Plastino, chi lo prende fa sempre un affare: «Acerbi giocatore sottovalutato? Io l’ho detto mille volte: chi lo prende fa un affare perché è un bel giocatore, è un grande uomo, un persona di grande struttura professionale e umana. Per cui in una squadra uno come lui serve sempre».