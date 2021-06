Hakimi andrà al PSG, di dubbi ormai ce ne sono pochi. Vista la cifra (vedi articolo) il giornalista Michele Plastino, in collegamento da Roma per Sky Sport 24, ritiene che Marotta abbia ottenuto una cessione di valore per l’Inter.

APPROVAZIONE – Achraf Hakimi lascerà l’Inter per il PSG, ormai è solo questione di giorni. Dopo tante critiche per l’operazione, e per la cifra, c’è chi invece ritiene che i nerazzurri abbiano fatto bene. È il giornalista Michele Plastino: «Io penso che, soprattutto per quello che riguarda la vendita del giocatore, ci sia una dimostrazione di come Giuseppe Marotta sia il più bravo di tutti a fare questo lavoro. O almeno fra i più bravi. Per me è una trattativa straordinaria: bravo quanto vuoi Hakimi, ma Marotta numero uno».