Plastino: «Bene Inzaghi e Pioli nel post-gara. Inter, tanta autostima»

Michele Plastino, in collegamento su Sky Sport 24, ha espresso un intervento in merito alle dichiarazioni di Inzaghi e Pioli nel post Inter-Milan. Per i nerazzurri, vittoria che dà autostima

ALLENATORI − Plastino elogia le parole nel post-gara di Inzaghi e Pioli dopo Inter-Milan: «Credo che mai come questa volta, le dichiarazioni dei due tecnici, Stefano Pioli e Simone Inzaghi siano state perfette. Dalla parte del Milan, abbiamo capito il lavaggio del cervello che farà Pioli per il prosieguo del campionato e per la lotta allo Scudetto. Inzaghi, invece, ha perfettamente ragione quando parla di autostima. Vincere aiuta a vincere».