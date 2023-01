Plastino: «Attenzione a parlare di Skriniar, potremmo essere smentiti»

Il direttore di Radio Sportiva Michele Plastino ha parlato in collegamento della situazione di Milan Skriniar e delle possibilità per l’Inter di vedere un futuro diverso da quello che sembra già delineato.

CAUTO – Michele Plastino non è così sicuro sul futuro di Milan Skriniar. Il difensore dell’Inter sembra promesso sposo del PSG, ma il giornalista ha detto su Radio Sportiva: «Da quant’è che parliamo di questo giocatore e poi siamo smentiti il giorno dopo? Per questo motivo io voglio ancora vedere l’atto conclusivo di questo rapporto tra Skriniar e Inter e poi dire realmente la mia. Ora non ho certezze. Per me lo slovacco non vale affatto 9 milioni di euro a stagione».