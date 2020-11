Plastino: “Atalanta-Inter partita importante per due motivi. Conte…”

Michele Plastino

Michele Plastino, in collegamento su “Sky Sport 24”, ha parlato di Atalanta-Inter, match che andrà in scena alle 15:00. Il giornalista ha analizzato il momento delle due squadre.

IMPORTANTE – Queste le parole di Michele Plastino: «L’Inter? Non è una questione di stima, è un alternarsi di bastone e carota da parte di Conte, che non sempre viene recepito da tutti. Sfida con l’Atalanta? È una partita determinante, mi aspetto le squadre corte ed un match molto intenso. Probabilmente non si finirà 11 contro 11, mi aspetto molti scontri di gioco. Però è una partita importantissima per entrambe. Per l’Inter per ritrovare la tranquillità che manca. Per l’Atalanta unità d’intenti».