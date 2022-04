Plastino: «Asllani vice-Brozovic? No su un’idea. Ingiustizia con Milito-Inter»

Plastino boccia solo in parte l’idea di Asllani dell’Empoli come vice di Brozovic all’Inter. Il giornalista, nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, ricorda anche un errore commesso ai danni di Milito.

L’OPZIONE – Michele Plastino commenta le voci su Kristjan Asllani dell’Empoli come vice di Marcelo Brozovic all’Inter: «Soprattutto quando un giocatore lo vedo in un percorso di crescita non mi piace l’idea che poi venga preso da una grande squadra per fare la riserva di un grande giocatore. Perché così non crescerà mai: è vero che si cresce anche guardando, ma si cresce soprattutto giocando. Brozovic fa il playmaker puro, si assomigliano».

DA PREMIO – Rispondendo alla domanda di un’ascoltatore, in base al prossimo Pallone d’Oro, Plastino vede uno sbaglio nel non averlo assegnato a Diego Milito nel 2010: «Lo ritenni un’ingiustizia. In quel momento l’Inter però era José Mourinho, e nel calcio conta l’immagine. Invece, in questo Real Madrid, il primo nome che ti dicono è Karim Benzema. Anche se ci sono Carlo Ancelotti e Luka Modric».