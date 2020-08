Plastino: “Allegri per Conte? Ogni tanto qualcuno ne ha una… Ora calma”

Plastino non crede all’eventualità che Allegri sostituisca Conte sulla panchina dell’Inter. Il giornalista, nel corso di “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, ha liquidato con poche battute questa voce girata nei giorni scorsi, non dandogli troppo peso.

DI DIFFICILE REALIZZAZIONE – A Michele Plastino non sembra verosimile che l’Inter mandi via Antonio Conte per prendere Massimiliano Allegri: «Ogni tanto c’è qualcuno che ce ne ha una. Non lo so, non ho informazioni a questo livello se non quelle delle voci che giravano e che ora si sono calmate. Questo per il discorso dell’Europa League: tutto dipende dai risultati».