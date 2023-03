Plastino: «Alibi dell’arbitro? Non solo Inzaghi! Penso ad altri due»

Nel suo intervento sulle frequenze di Radio Sportiva, Michele Plastino ha parlato delle parole di Simone Inzaghi dopo Inter-Juventus e del rapporto tra Marotta e la società.

ALIBI – Michele Plastino si è espresso sulla situazione societaria in casa Inter e sulle parole di Simone Inzaghi dopo la sfida contro la Juventus. Questo il suo pensiero: «Sulla situazione societaria credo che Marotta abbia la lingua legata. Per quanto riguarda gli alibi non mi sembra sia solo Inzaghi a sfruttarli. È una moda che hanno tanti allenatori, basta pensare anche a Mourinho o Sarri».