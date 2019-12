Pjanic: “Supercoppa? Guardiamo avanti. Ora obiettivi da non mancare!”

Miralem Pjanic, a seguito della sconfitta di ieri in Supercoppa italiana contro la Lazio, oggi attraverso un post pubblicato nei social ha chiamato l’attenzione di tutta la squadra per non mancare gli obiettivi come la UEFA Champions League e soprattutto in Serie A, dove si giocheranno lo scudetto con l’Inter allenata ad Antonio Conte.

SERIE A – Miralem Pjanic è deluso per la sconfitta in Supercoppa italiana contro la Lazio, e su Twitter parla degli obiettivi della sua squadra, uno di questo è la vittoria dello scudetto, che si giocheranno con l’Inter: “Abbiamo il dovere di essere sempre all’altezza di quel simbolo che portiamo sul petto. Quando questo non accade è giusto metterci la faccia. Ora dobbiamo guardare a quegli obiettivi che non possiamo permetterci di mancare”.