Pjanic: “Serie A? Non solo Inter, ma noi abbiamo la Champions League”

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, è intervenuto a Dubai per il Globe Soccer Awards 2019. Il giocatore bianconero ha quindi parlato della lotta scudetto e degli obiettivi stagionali

RIVALI E OBIETTIVI – «Lazio e Roma sono squadre forti e lottano con la Juventus per la vittoria in Serie A così come l’Inter. Il nostro obiettivo è anche la Champions League e chiediamo scusa per la sconfitta in Supercoppa Italiana. Sarri è un allenatore diverso rispetto ad Allegri: ha un’altra mentalità calcistica. La cosa importante è cercare di vincere trofei». Queste le parole di Miralem Pjanic.