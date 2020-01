Pjanic: “Scudetto? Nostro vantaggio minimo! Inter e Lazio non mollano”

Miralem Pjanic dopo l’intervista rilasciata a “Sky Sport 24” (vedi articolo), nel corso dell’evento con il quale Adidas ha lanciato le nuove scarpe Predator, è tornato a parlare della partita do Coppa Italia vinta contro la Roma e soprattutto della lotta scudetto con Inter e Lazio. Di seguito le sue parole riportate dal “Corriere dello Sport”.

CORSA SCUDETTO – Miralem Pjanic nel corso di un’intervista ha ribadito ancora una volta la volontà della sua squadra di essere concentrati in vista della lotta scudetto: «Lotta scudetto? Noi non molliamo e lo abbiamo dimostrato in Coppa Italia. Contro la Roma è stata una bella gara anche se nel secondo tempo potevamo fare di più. Non dobbiamo avere distrazioni perché Inter e Lazio non molleranno. Il nostro vantaggio è minimo. Spero che la Roma faccia un bel risultato domenica, la Lazio è forte».

Fonte: Corriere dello Sport