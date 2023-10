Pjanic: «Lotta scudetto, ne metto tre sullo stesso piano! Inter c’è»

Pjanic in una lunga intervista rilasciata su Sportmediaset a Marialuisa Jacobelli ha espresso la propria opinione anche per quanto riguarda la lotta scudetto in Serie A, citando anche l’Inter e altre due protagoniste.

LOTTA SCUDETTO – Miralem Pjanic vede così la lotta per la vittoria finale in Serie A: «Scudetto? Le favorite sono le solite, non si può dire che una è sopra l’altra, anche l’Inter che ha una rosa superiore alle altre. Il Milan sta bene, la Juventus è lì attaccata. Penso che vincerà una di queste tre».

Fonte: Sportmediaset – Marialuisa Jacobelli