Pjanic: “In passato potevo andare all’Inter! No per un motivo. Barcellona…”

Condividi questo articolo

Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona, nel corso di una lunga intervista rilasciata all’emittente francese Canal Plus, ha parlato di alcuni retroscena di mercato che coinvolgono anche l’Inter.

VICINO – Queste le parole di Miralem Pjanic: «In passato ho avuto la possibilità di andare in club come Bayern Monaco e Inter, ma non credo fosse il momento giusto. Potevo andare alla Juventus due anni prima rispetto a quando sono effettivamente andato. Ma anche in quel caso non credevo fosse il momento giusto. C’erano calciatori come Pogba, Pirlo e Marchisio, avrei rischiato di perdere due anni in un club in cui loro giocavano regolarmente. Ora gioco per il Barcellona, il miglior club del mondo con lo stile di gioco con il quale ho sempre voluto giocare».