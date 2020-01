Pjanic avvisa l’Inter: “Non molliamo niente. Vogliamo vincere tutto”

Le parole di Miralem Pjanic, ai microfoni di “Sky Sport 24”, sulla lotta scudetto tra Inter e Juventus, e sulle motivazioni dei bianconeri in vista delle prossime partite.

RIVALITÀ – La forbice di punti tra Inter e Juventus si è allargata a quattro punti di. In mezzo alle due litiganti, rischia di esserci anche la Lazio, che ha una partita contro l’Hellas Verona da recuperare. Ma Miralem Pjanic sembra avere le idee piuttosto chiare sugli obiettivi di questa stagione: «Non molliamo niente, vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni quest’anno. Credo che la capacità di cambiare sistema di gioco ci deve contraddistinguere per far bene sia in Champions League che in campionato».