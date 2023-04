Pizzi: «Tensione giusta. Inter, mi aspetto una partita di attesa»

Fausto Pizzi ha espresso il suo parere su TMW Radio sulla partita tra Inter e Benfica, che si giocherà proprio tra poche ore.

MOMENTO – Fausto Pizzi ha parlato così della partita odierna dell’Inter: «Riguardo l’allenamento di ieri penso che quando c’è un giusto carico di tensione quello possa avvenire. È un evento troppo importante, non è niente di particolare. A me sembra strano che non giochi Brozovic, è stato il migliore in campo della partita di andata. Trovo strano che inoltre che non giochino mai insieme Lautaro Martinez e Lukaku, che hanno dimostrato di poter incidere nell’anno di Conte. Ha sbagliato gol incredibili, ma ultimamente vicino alla porta ci stava arrivando. L’argentino sta giocando sempre gli ultimi 20 minuti in campionato, non è bello per ricercare il gol e per interrompere questo momento no. Per l’Inter mi aspetto una partita di attesa come fatta dal Milan col Napoli. Se il Benfica facesse subito gol cambierebbero gli scenari».