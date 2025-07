Pizzi: «Il sostituto di Calhanoglu è già nell’Inter! Vlahovic? Lo prenderei ma…»

L’ex giocatore nerazzurro Fausto Pizzi esprime il proprio parere su i temi più caldi delle ultime ore legati all’Inter. Dal caos Hakan Calhanoglu e il suo sostituto, alle novità di Cristian Chivu, fino all’ipotesi Dusan Valhovic.

LA NUOVA INTER – Fausto Pizzi, intervenuto nel corso della trasmissione di TMW Radio, analizza le prime settimane della ‘nuova’ Inter: «Un grande cambiamento è stato già fatto, con l’addio di Inzaghi e l’arrivo di Chivu. Ora vorrà metterci del suo, visto che c’è stato poco tempo al Mondiale per Club. Vorrà fare qualcosa di nuovo. Sicuramente arriveranno giocatori nuovi e qualcuno di importante della rosa se ne andrà. Non sarà una grandissima rivoluzione ma tanti cambiamenti vanno fatti perché la finale di Champions League ha lasciato degli strascichi».

SCENARI IM-POSSIBILI – Fausto Pizzi prosegue: «Suggestione Vlahovic? Non lo vedo molto complementare con Lautaro Martinez. Non lo prenderei fossi nell’Inter. In rosa uno come lui lo prenderei, ma se acquisti uno che prende più o quanto il capitano e fa la riserva… Alla luce di quello che ha detto, non penso che Lautaro Martinez abbia intenzione di andare via. Si è preso la responsabilità di fare presente certe cose e poi se ne va? Non lo vedo possibile questo scenario. Credo che il discorso di Lautaro Martinez fosse generale, non era un attacco diretto a Calhanoglu, il cui nome è stato fatto da Marotta. Voleva dire che l’Inter deve sempre scendere in campo per vincere e ha mandato un messaggio anche ai giovani. Con chi sostituirei Calhanoglu? Per me è Barella, che sta facendo quel ruolo anche in Nazionale e lo ha fatto anche all’Inter. Sta perdendo un certo brio e può ricoprire ora quel ruolo».