Pizzi: «Skriniar? Ormai i valori vengono meno, è normale cambiare»

Fausto Pizzi, ex giocatore dell’Inter, ha parlato del momento dei nerazzurri in vista della sfida di oggi contro la Cremonese.

VALORI – Fausto Pizzi ha parlato a Radio Sportiva riguardo la situazione in casa Inter: «Non mi aspettavo la sconfitta contro l’Empoli. Dopo la vittoria contro il Milan mi aspettavo l’entusiasmo che ti porta a vincere. Invece si sono subito inceppati. Adesso c’è da difendere la Champions League con i denti. Skriniar? Mi sono fatto l’idea che ormai i giocatori scelgono il proprio destino individualmente. Sono sempre meno legati alle squadre in cui giocano anche se magari sono stati capitani. I valori vengono meno, ormai è normale cambiare squadra. E’ un peccato per il tifoso ma questo è il calcio di oggi». Queste le parole dell’ex centrocampista nerazzurro sullo slovacco.