Pizzi: «Milan-Inter impronosticabile! Brozovic? Difficile rinunciarci»

Fausto Pizzi, sulle frequenze di TMW Radio, ha commentato il momento dell’Inter alla vigilia dell’Euroderby di Champions League contro il Milan

RIVOLUZIONE – Fausto Pizzi parla del momento dell’Inter: «Inter rosa migliore in Serie A? Basta vedere le sostituzioni che fa, a volte sono anche meglio dei titolari. Numericamente sì, negli 11 il Milan si gioca sicuramente la sfida con i nerazzurri. Euroderby? Per me è un derby impronosticabile. L’ambiente Inter è sempre un po’ più nervoso, ma quest’anno nelle partite importanti, vedi anche la Supercoppa, ha tirato fuori prestazioni di livello assoluto. Ha dentro giocatori d’esperienza e qualità importanti. Brozovic o Calhanoglu? Credo che l’Inter deve preparare la partitta senza pensare agli avversari. Da quando è rientrato Brozovic, l’Inter ha ritrovato vittorie in serie. Difficile rinunciarci. Calhanoglu però è il tuo battitore migliore. Chi può essere decisivo? Lautaro, Giroud, quelli offensivi sono i più citati. Ma mi aspetto una partita bloccata, soprattutto la prima. Non mi aspetto tante occasioni da gol, quindi Lautaro in queste partite sa essere determinante. E nel Milan Tonali».