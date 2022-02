Pizzi: «Lautaro Martinez generoso. Convinto che possa fare anche 20 gol»

Fausto Pizzi, in collegamento su Tmw radio, ha parlato di Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter sta vivendo un momento no poiché non segna in campionato da dicembre

IN SUA DIFESA − Pizzi ha voluto difendere Lautaro Martinez dagli ultimi attacchi: «Lautaro Martinez è un attaccante generoso, lavora tanto per la squadra. Ci sta che in fatto di lucidità non sia spietato davanti alla porta. Però tatticamente dà tanto, la prestazione non si discute. Può pagare questo in area. A volte poi ci sono dei momenti per un attaccante dove la palla non vuole entrare, come col Sassuolo dove ha sbagliato anche un gol clamoroso. Sono convinto che arriverà vicino ai 20 gol. Sa fare gol nei momenti importanti. Squadra? Tutti aspettano l’Inter, il modo di giocare è cambiato. Ha alzato il baricentro e quindi può trovare intasata la strada per fare gol. Lo scorso anno giocava di ripartenza».