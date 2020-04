Pizzi: “Lautaro Martinez Ã¨ il giocatore prototipo per il Barcellona”

Pizzi: “Lautaro Martinez è il giocatore prototipo per il Barcellona”

Juan Antonio Pizzi, ex attaccante argentino, ha concesso un’intervista al quotidiano sportivo spagnolo “Sport” in cui ha parlato anche del connazionale Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter ma nel mirino del Barcellona per la prossima stagione

GIOCATORE PERFETTO – Secondo Pizzi, Lautaro Martinez sarebbe un giocatore perfetto per il Barcellona: «Il prototipo del centravanti perfetto può essere Aguero, ma anche questo ragazzo, Lautaro Martinez, che ha già dimostrato in Argentina nel Racing e con la Nazionale le qualità che ha. Mi sembra sia il tipo di giocatore ideale, il tipo di giocatore che si adatta di più al Barcellona- Inoltre ha un vantaggio, ha già giocato ad alto livello nel campionato italiano che per me è uno dei più competitivi al mondo. Qualsiasi calciatore che si distingue nel campionato italiano lo vedo in grado di distinguersi in qualsiasi campionato nel mondo».

fonte: sport.es