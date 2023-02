Pizzi: «Inzaghi, non puoi non azzardare contro la Sampdoria! Serve segnale!»

Pizzi condanna l’atteggiamento in campo di Barella. Intervenuto su TMW Radio, l’ex calciatore dell’Inter parla delle scelte di Inzaghi e di cosa i nerazzurri devono aspettarsi dal match contro l’Udinese.

AZZARDARE – Fausto Pizzi esprime alcuni giudizi sull’Inter. Intervenuto su TMW Radio, l’ex calciatore nerazzurro afferma: «È il Napoli che sta facendo qualcosa di insolito, rispetto ai campionati passati, ma l’Inter doveva e poteva fare di più. Lo “scontro” tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella (vedi articolo)? Il supportarsi, scrollandosi anche in modo vigoroso, delle volte ci sta anche nel corso della partita. Non mi piacciono, però, le cose eclatanti come gesticolare con le mani. È quasi come un togliersi dalle responsabilità e indicare chi è il colpevole. Non è bello tra compagni di squadra. Non trovo il modo per giustificare l’atteggiamento di Barella. Lì deve essere bravo l’allenatore a dare delle linee guida perché gliel’ho visto fare più di una volta. Simone Inzaghi non cambia mai sistema? Se non azzardi qualcosa contro la Sampdoria, che non riesce mai a fare gol, qualcosa non va. Dovresti mettere un giocatore più offensivo, che salta l’uomo, che accelera, che dà una sterzata. Probabilmente l’Inter sta ancora aspettando e sperando che possa farlo Joaquin Correa. Ci sono giocatori con Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu che potrebbero farlo, anche per dare un segnale alla squadra, per far capire l’atteggiamento che vuoi avere e che la partita la devi vincere. Cosa mi aspetto da Inter-Udinese? L’Udinese non è in grande forma però è sempre difficile da superare. La partita non te la regala mai, quindi te la dovrai sudare. È importante che l’Inter non abbia già la testa alla Champions League perché altrimenti diventa dura. Deve imporre un ritmo alto subito e cercare di farla sua nel più breve tempo possibile. Non sarà facile».