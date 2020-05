Pizzi: “Inter ideale per Vidal, Barcellona per Lautaro...

Pizzi: “Inter ideale per Vidal, Barcellona per Lautaro Martinez! Sanchez…”

Condividi questo articolo

Pizzi – ex attaccante del Barcellona ed ex CT del Cile -, intervistato dal portale “Calciomercato.it”, dà il suo punto di vista su alcune trattative che vedono coinvolta l’Inter e alcuni calciatori “familiari”. Dai cileni Vidal e Sanchez al connazionale Lautaro Martinez

CILENI D’ITALIA – La prima osservazione di Pizzi riguarda due cileni allenati in nazionale: «Il calcio italiano è il contesto ideale per le caratteristiche di Arturo Vidal. Basa tantissimo il suo gioco sull’intensità, sul fisico e alla Juventus si è visto. Mi parlava benissimo di Antonio Conte. Se decidesse di lasciare il Barcellona, credo che l’Inter sarebbe ideale per lui. Credo che Alexis Sanchez abbia mostrato il suo miglior volto all’Arsenal. Probabilmente la Premier League è il campionato ideale per lui. Deve “resettarsi”, tornare a credere nelle sue enormi qualità. Ha tutto per essere nuovamente un top. Ha bisogno di un allenatore che lo conosca, che gli dia fiducia e lo tranquillizzi. Si vede tanto la sua voglia di dimostrare tutto e subito. Deve recuperare serenità ed essere consapevole che il ritmo e la continuità si ritrovano col tempo».

RONALDO INVERSO – Successivamente, Pizzi si focalizza sull’asse di mercato Barcellona-Inter, che in estate potrebbe tornare a essere molto caldo: «Credo che Lautaro Martinez abbia un potenziale incredibile e che rappresenti il tipo di attaccante perfetto per la filosofia del Barcellona. Partecipa benissimo all’azione e ha un enorme fiuto del gol. Se decidesse di approdare in blaugrana, sono certo che farebbe benissimo. Ronaldo fece il tragitto inverso? È vero! Al Barcellona ci godemmo il miglior Ronaldo della sua carriera. Nella stagione 1996/97 era impressionante, inarrestabile. Tecnico, potente, goleador ed elegante… Un numero uno. All’Inter e al Real Madrid fece benissimo, ma non ho mai più visto il livello straordinario che mostrò con noi. Era all’altezza di Lionel Messi e di Cristiano Ronaldo».

Fonte: Calciomercato.it – Mirko Calemme