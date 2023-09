Pizzi: «Inter, difficoltà con la Real Sociedad! Pavard…»

L’Inter è attesa domenica dalla trasferta contro l’Empoli. Non è passata inosservata però la brutta prestazione contro la Real Sociedad in Champions League. Ne ha parlato l’ex calciatore Fausto Pizzi a TMW Radio

ABITUDINE – Queste le parole di Pizzi: «Inter? Nel derby ci aveva abituato a non avere molto possesso palla ma senza andare in difficoltà, mentre stavolta ha sofferto il ritmo e l’intensità degli spagnoli. Forse sarebbe stato meglio schierare ancora l’undici titolare stavolta. Visto lo stato di forma attuale non avrei rinunciato a Thuram. È giovane ed ha voglia di mettersi in mostra. Arnautovic? Troppo sotto tono. Non mi è dispiaciuto invece Carlos Augusto. Pavard? È un campione del Mondo ed è normale attendersi di più, anche se non è stato un esordio morbido in tema di difficoltà della partita»