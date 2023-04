Pizzi: «Inter, biennio Conte ha spremuto la rosa! Molti over 30, società…»

Fausto Pizzi, sulle frequenze di Radio Sportiva, ha commentato il momento dell’Inter. L’ex calciatore parla delle chance di approdo dei nerazzurri alla prossima Champions League e di una possibile rivoluzione della rosa a fine stagione

RIVOLUZIONE – Fausto Pizzi parla del momento dell’Inter: «Inzaghi ha il polso della situazione. In un percorso di campionato in cui ha 10 sconfitte ed una distanza dal primo posto notevolissima, la qualificazione alla prossima Champions League è in pericolo. Intanto deve pensare a martedì. Squadra a fine ciclo? Il bienno Conte ha spremuto al massimo questa rosa, nei due anni successivi qualche risultato al livello di coppe è arrivato. Sul lungo è chiaro che è una squadra che non arriva, altalena tante prestazione. Può essere anche per la mancanza di certezze al livello di contratti e di scadenze. Anche la società deve fare le sue valutazioni, ci sta un ricambio generazionale, molti giocatori sono over 30».