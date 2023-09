Pizzi: «Difesa reparto più trasformato. L’Inter non concede nulla»

L’Inter sta volando in campionato, ma sabato si tornerà in campo dopo una settimana di stop per le nazionali. Il test è difficile, Fausto Pizzi lo commenta su TMW Radio.

CERTEZZE – Pizzi non vede particolari cambiamenti: «Se stanno tutti bene non mi aspetto nessuna novità nell’Inter. L’Italia ha dato la possibilità di vedere Frattesi, il suo inserimento ora può procedere in modo spedito. Ai derby non mi aspetto però esperimenti, non ci saranno novità a meno di infortuni dell’ultimo minuto. Il reparto difensivo è quello più trasformato e che dà maggiori certezze. Nello scorso campionato la difesa ballava vistosamente, prendeva tanti gol. Quest’anno si concede pochissimo, il trend è quello degli ultimi 3 mesi dello scorso anno».