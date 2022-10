Pizzi: «Asllani poco spazio? Adattamento normale. Gosens a spezzoni no»

Pizzi, ex giocatore dell’Inter, si è concentrato su Asllani e Gosens. I due stanno avendo poco spazio in nerazzurro ma sull’albanese si tratta di un adattamento normale

POCO SPAZIO − L’ex nerazzurro Fausto Pizzi si pronuncia su Asllani e Gosens: «Asllani deve crescere in personalità, anche se la maglia dell’Inter e San Siro hanno un certo peso. Ha fatto molto bene ad Empoli, ma l’adattamento è normale; basta guardare De Ketelaere al Milan. Ora sta trovando davanti a sé un Dimarco in grande spolvero, che si è messo in luce anche in nazionale. Da Gosens mi aspetto che possa giocare quattro o cinque partite consecutive per ingranare. Usarlo un po’ a spezzoni può rendergli più complicato l’entrata in condizione». Le sue parole a Tmw Radio.