Pizarro: “Inter, Conte al posto di Spalletti un’operazione mediatica!”

David Pizarro, ex centrocampista tra le altre di Roma e Inter, nel corso di un’intervista al “Corriere dello Sport” ha detto la sua riguardo Antonio Conte all’Inter al posto del suo ex allenatore Luciano Spalletti. Poi è tornato a parlare della sua esperienza in nerazzurro.

CONTE ALL’INTER – David Pizarro dice la sua riguardo l’ingaggio di Conte da parte dell’Inter: «Antonio Conte all’Inter al posto di Luciano Spalletti un’operazione mediatica. Spalletti aveva fatto pienamente il suo dovere. E anche ora che si sta riposando, sono certo stia preparando il ritorno in un club di vertice».

SU SPALLETTI – Pizarro conclude tornando a parlare della sua esperienza in nerazzurro: «Siccome Spalletti andò via da Udine litigando con tutti, il patron mi disse che non mi avrebbe mai venduto a una squadra di Luciano. Così feci un anno all’Inter e poi chiesi di andare alla Roma».

Fonte: Corriere dello Sport.